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Еквадор оголосив обов'язкову вакцинацію від коронавірусу через "Омікрон"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Уряд Еквадору ввів в країні обов'язкову вакцинацію від коронавірусу. Рішення прийнято у зв'язку зі збільшенням числа заразилися і поширенням штаму "Омікрон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Еквадору.

"В Еквадорі оголошується обов'язкова вакцинація від коронавірусу", - йдеться в заяві відомства.

Як пояснили в МОЗ, рішення про обов'язкову вакцинацію прийнято у зв'язку зі зростанням випадків зараження коронавірусом і загрозою поширення нових штамів, які викликають занепокоєння, включаючи "Омікрон".

"Вакцинація не буде обов'язковою для тих, у яких є медичні протипоказання", - уточнили в міністерстві.

За даними відомства, станом на 21 грудня від коронавірусу в країні були повністю щеплені 77,2% жителів старше 5 років.

Нагадаємо, на початку червня влада Еквадор оголосила про 100-денний план вакцинації населення від коронавірусу.

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ЭквадорОмикронКоронавірусВакцинація