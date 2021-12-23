Еквадор оголосив обов'язкову вакцинацію від коронавірусу через "Омікрон"

Уряд Еквадору ввів в країні обов'язкову вакцинацію від коронавірусу. Рішення прийнято у зв'язку зі збільшенням числа заразилися і поширенням штаму "Омікрон".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Еквадору.
"В Еквадорі оголошується обов'язкова вакцинація від коронавірусу", - йдеться в заяві відомства.
Як пояснили в МОЗ, рішення про обов'язкову вакцинацію прийнято у зв'язку зі зростанням випадків зараження коронавірусом і загрозою поширення нових штамів, які викликають занепокоєння, включаючи "Омікрон".
"Вакцинація не буде обов'язковою для тих, у яких є медичні протипоказання", - уточнили в міністерстві.
За даними відомства, станом на 21 грудня від коронавірусу в країні були повністю щеплені 77,2% жителів старше 5 років.
Нагадаємо, на початку червня влада Еквадор оголосила про 100-денний план вакцинації населення від коронавірусу.