Екстрена меддопомога за добу здійснила 22 виїзда до хворих на коронавірус

Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Екстрена медична допомога госпіталізувала 20 осіб з ознаками коронавірусної інфекції

Через коронавірус за минулу добу екстрена медична допомога здійснила 22 виїзди до коронавірусних хворих з яких 20 осіб було госпіталізовано до лікарень. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Як повідомляється, екстрена медична допомога протягом доби здійснила 22 виїзди на виклики коронавірусних хворих у результаті чого 20 осіб було госпіталізовано з ознаками коронавірусної інфекції до медичних закладів.

Нагадаємо, темпи поширення коронавіруса в Україні ростуть з кожним днем. Загальна кількість інфікованих у країні людей на 3 квітня сягнула 942 осіб, а 23 випадки закінчилися летально, 19 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 138 нових випадків.

Також, фахівці очікують пікове зростання захворюваності коронавірусом COVID-19 в Україні.

Також РБК-Україна писало, що 1 квітня Кабінет міністрів прийняв рішення про посилення карантину в Україні з-за зростання кількості хворих коронавірусом. Зокрема, введено заборону на перебування в громадському місці без маски, а також переміщення групою з більш двох чоловік.