Экстренные алгоритмы реагирования. Киевскую больницу подключили к модульной котельной

Сегодня, 9 марта, из-за повреждения объекта энергетической инфраструктуры в результате ракетной атаки и обесточивания котельных, "Киевтеплоэнерго" применил экстренные алгоритмы реагирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко в Telegam.

"Утром без отопления и горячей воды осталась и Александровская клиническая больница, где на стационарном лечении находятся почти 700 пациентов. Сейчас продолжаются работы по переподключению центрального теплопункта заведения к трем передвижным котельным мощностью 600 кВт. Вместе с котельными в медучреждение доставили дизтопливо и генераторы" - сообщил мэр Киева.

Он также сообщил, что большую часть котельных столицы переключили на альтернативные источники электроснабжения.