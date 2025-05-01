Экс-судье Тандыру, который насмерть сбил нацгвардейца, продлили арест

Как сообщается, в суд прибыли все стороны дела, а также свидетель Станислав Тараничев - один из последних, кого осталось допросить.

В целом прокурор заявил о по меньшей мере 32 свидетелях, один из них на сегодня считается без вести пропавшим, еще один на очереди допроса - однако его допрос также под вопросом.

Как заявил прокурор Михаил Доманицкий, основные риски, которые остаются - это влияние Тандыра на свидетелей и экспертов, а также риск сокрытия от суда. Поддержал его и представитель потерпевшей стороны адвокат Павел Теслюк.

Адвокаты Алексея Тандыра обвинили судью в том, что его решение о содержании под стражей является подыгрыванием обвинению, поскольку большинство рисков они якобы неоднократно опровергали в своих ходатайствах.

Кроме того, как сообщил адвокат Олег Юрченко, у стороны защиты есть информация, что на свидетелей влиял не Тандыр, а Государственное бюро расследований. По его словам, начиная с 14 марта у нескольких свидетелей провели обыски. Их показания, как утверждает адвокат, не устраивали сторону обвинения.

Несмотря на доводы адвокатов суд продлил содержание под стражей для обвиняемого до 29 июня. Соответственно 27 мая пойдет третий год, как Тандыр находится в СИЗО. Сейчас суд находится на стадии допроса свидетелей, которая длится уже полтора года.