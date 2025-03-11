Экс-президента Филиппин арестовали по запросу МУС за убийства в ходе "войны с наркотиками"

Бывший президент Филиппин Родриго Дутерте арестован по запросу Международного уголовного суда. Это стало важным шагом в расследовании тысяч внесудебных казней в ходе кровавой "войны с наркотиками", которая стала отличительной чертой его президентства в 2016-2022 годах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По прибытии в главный аэропорт Манилы Дутерте получил ордер на арест по линии Интерпола и был взят под стражу.

"Война с наркотиками" была визитной карточкой предвыборной кампании Дутерте, которая привела мэра и борца с преступностью, к власти в 2016 году. Он выполнил обещания уничтожить тысячи наркоторговцев.

79-летний Дутерте неоднократно защищал эти репрессии. Он отрицает, что отдавал приказы об убийствах подозреваемых в торговле наркотиками, и сказал, что отдал полиции указание стрелять только в целях самообороны.

Арест последовал за многолетними насмешками Дутерте над Международным уголовным судом с тех пор, как в 2019 году он в одностороннем порядке вывел Филиппины из учредительного договора суда, когда суд начал расследование обвинений в систематических внесудебных казнях при его правлении.

До прошлого года Филиппины отказывались сотрудничать с расследованием преступлений против человечности, проводимым Международным уголовным судом, который заявляет, что обладает юрисдикцией расследовать инциденты, пока страна является его членом.

Убийства в трущобах

По данным полиции, в ходе антинаркотических операций, которые, по их заявлениям, сопровождались перестрелками, были убиты 6200 подозреваемых. Однако активисты говорят, что реальные потери от репрессий были гораздо больше: тысячи наркоманов из трущоб, многие из которых были включены в официальные "списки наблюдения", были убиты при загадочных обстоятельствах.

Полиция отрицает свою причастность к этим убийствам и отвергает обвинения правозащитных групп в систематических казнях и сокрытии информации.

Правозащитная организация Human Rights Watch назвала арест "важнейшим шагом на пути к привлечению к ответственности на Филиппинах" и заявила, что власти должны как можно скорее передать Дутерте Международному уголовному суду.