Експрес-тест тричі не підтвердив COVID-19 у хворого в Чернігівській області

У Чернігівській області в чоловіка хворого коронавірусом експрес-тести тричі показували негативний результат. Про це повідомив директор Ніжинської центральної районної лікарні Олександр Костирко, повідомляє "UA: Чернігів".

За словами лікаря, житель Носівки захворів 25 березня, у Ніжин він був госпіталізований 3 квітня.

"Провели тестування. Тестування негативне. Нам повідомили, що двічі робили тестування в Носовці. Також ці тести були негативні. Він лікувався, я так зрозумів, в центрі первинної медико-санітарної допомоги в Носовці. Є двостороннє запалення. Призначений йому патогенетичне лікування. В принципі, йому не гірше. Без кисневої підтримки. Загальний стан - середньої тяжкості", - повідомив Костирко.

Лабораторне підтвердження наявності коронавіруса у чоловіка прийшло 8 квітня.

Зазначимо, що за останніми даними Міністерства охорони здоров'я в Україні підтверджені 1892 випадку коронавірусу, з них 57 - летальних, 45 пацієнтів - одужали. За останню добу виявлено 224 випадки захворювання. В Чернігівській області було зафіксовано 9 випадків COVID-19.

Також повідомлялося, що 9 квітня шість нових випадків захворювання підтвердили в Дніпропетровської області. В цілому по області 48 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.