Експрес "Київ-Бориспіль" курсує у штатному режимі

Фото: експрес Київ-Бориспіль (facebook.com.Ukrzaliznytsia)

Зміни в розкладі враховують на даному етапі існуючий пасажиропотік на маршруті "Київ-Бориспіль"

Експрес "Київ - аеропорт "Бориспіль" курсує в штатному режимі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

В УЗ розповіли, що за цю добу зафіксовано один випадок відхилення від графіка експреса. Крім того, після вивчення пасажиропотоку "Укрзалізниця" змінює графік руху швидкісного експресу.

В "Укрзалізниці" пояснили, що зміни в розкладі курсування враховують на даному етапі існуючий пасажиропотік на маршруті "Київ-Бориспіль". Зокрема, скорочення торкнулося рейсів в нічні години.

Так, з 00:00 годин цього періоду на маршруті курсуватиме 27 пар поїздів. У разі збільшення або зменшення пасажиропотоку "Укрзалізниця" і надалі буде коригувати кількість пар поїздів, як у бік їх зменшення, так і у бік збільшення.

Повідомляється, що експресом вже скористалися понад 6 тис. пасажирів.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" почала скасовувати експрес "Київ-Бориспіль" на п'ятий день після початку регулярного сполучення між Києвом і аеропортом.

1 грудня швидкісний експрес зламався на шляху з Києва до аеропорту. Також сьогодні поїзд Київ-аеропорт "Бориспіль" заглох на перегоні Дарниця-Фармацевтична.