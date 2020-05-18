Експорт та інвестиції: у МЗС розповіли про плани щодо подолання економічних наслідків COVID-19

Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

МЗС буде надавати допомогу вітчизняним експортерам

Міністерство закордонних справ для подолання економічних наслідків коронавірусу допомагатиме українським експортерам виходити на нові ринки, а також має намір шукати нових інвесторів.

Про це глава МЗС Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Так, говорячи про ініціативи його відомства щодо подолання економічних наслідків коронавірусу, Кулеба назвав два напрямки: експорт та інвестиції. Зокрема, МЗС буде надавати допомогу вітчизняним експортерам як у виході на нові ринки, так і в розширенні на діючих.

"Утримувати позиції, щоб вони заробляли там гроші і повертали їх в Україну у вигляді інвестицій у власне виробництво, податків і зарплат", - зазначив він.

Другий напрямок - пошук інвесторів, готових грати в умовах підвищеного ризику - пандемії - і інвестувати. У цьому контексті Кулеба розповів про новий тренд по перенесенню виробництв ближче до ринків збуту, що, за його словами, також є інвестицією.

Нагадаємо, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, станом на 13 травня в Україні зареєстровано майже півмільйона безробітних і щотижня їх кількість зростає.

Крім того, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко заявляв, що на кінець 2020 року рівень безробіття в Україні буде перевищувати 9%, що вище минулорічного показника (8,2%).

Автор: Сергій Щербина