ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Експорт та інвестиції: у МЗС розповіли про плани щодо подолання економічних наслідків COVID-19

Новини » Коронавірус     18.05.2020 - 06:40
Експорт та інвестиції: у МЗС розповіли про плани щодо подолання економічних наслідків COVID-19
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

МЗС буде надавати допомогу вітчизняним експортерам

Міністерство закордонних справ для подолання економічних наслідків коронавірусу допомагатиме українським експортерам виходити на нові ринки, а також має намір шукати нових інвесторів.

Про це глава МЗС Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Так, говорячи про ініціативи його відомства щодо подолання економічних наслідків коронавірусу, Кулеба назвав два напрямки: експорт та інвестиції. Зокрема, МЗС буде надавати допомогу вітчизняним експортерам як у виході на нові ринки, так і в розширенні на діючих.

"Утримувати позиції, щоб вони заробляли там гроші і повертали їх в Україну у вигляді інвестицій у власне виробництво, податків і зарплат", - зазначив він.

Другий напрямок - пошук інвесторів, готових грати в умовах підвищеного ризику - пандемії - і інвестувати. У цьому контексті Кулеба розповів про новий тренд по перенесенню виробництв ближче до ринків збуту, що, за його словами, також є інвестицією.

Нагадаємо, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, станом на 13 травня в Україні зареєстровано майже півмільйона безробітних і щотижня їх кількість зростає.

Крім того, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко заявляв, що на кінець 2020 року рівень безробіття в Україні буде перевищувати 9%, що вище минулорічного показника (8,2%).

Автор: Сергій Щербина

Теги Новини України МЗСІнвестиціїекспортДмитро КулебаКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся