Экспорт электроэнергии следует использовать для выплаты долгов "зеленым" инвесторам", - эксперт

"Солнечные электростанции именно летом генерируют наибольшие объемы электроэнергии, поэтому это дает определенную надежду в покрытии спроса и обеспечении экспорта в последующие месяцы. Кроме того, для них экспорт - это еще и возможность улучшить финансовое состояние", - сказал Прокоп.

Он отметил, что в прошлом году парламент принял законодательные изменения, которые предусматривали направление 45% дохода от продажи доступа к межгосударственному пересечению на аукционах на покрытие долгов перед производителями из ВИЭ и "Энергоатомом".

Еще 45%, по его словам, уходили на покрытие долгов "Укрэнерго" на балансирующем рынке. При этом остальные 10% направляли на развитие межгосударственного пересечения.

Прокоп уточнил, что эта норма действовала до 2023 года.

"Проблема долгов за возобновляемую электроэнергию тянется еще с 2020 года, а с началом полномасштабной войны ситуация, естественно, только усугубилась", - добавил эксперт.

Он подчеркнул, что экспорт электроэнергии имеет большое значение для экономики, но сколько он может осуществляться - неизвестно.

"Терять время нельзя: государство должно принять скорейшее решение для наращивания объемов экспорта и нахождения средств от него", - подытожил Прокоп.

Напомним, экспорт электроэнергии из Украины возобновился с 11 апреля и продолжается в Польшу и Молдову и осуществляется исключительно при условии первоочередного обеспечения украинских потребителей.

Задолженность "Укрэнерго" перед ГП "Гарантированный покупатель" составляет 15,3 млрд. грн. При этом уровень недоплаты Гарпоку предприятиям "зеленой" энергетики Украины за 2022 год составляет 50%, с начала 2023 года - более 35%.