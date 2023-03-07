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Экспорт электроэнергии в ЕС поможет Украине подготовиться к следующему отопительному сезону, - нардеп

Фото: Инна Совсун (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

Экспорт электроэнергии будет гарантировать дополнительные средства для энергетического сектора и поможет Украине подготовиться к следующему отопительному сезону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата, члена комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКУ Инну Совсун.

"Я уверена, что если решение об открытии экспорта будет принято, то оно будет принято только тогда, когда у нас будет избыток электроэнергии. Нет сомнений, что никто не будет открывать экспорт, если не будет хватать на собственные нужды. Это решение не принимают пока о всякий случай, учитывая повышение потребления из-за похолодания. Как только у нас будет снижаться потребление, то логично будет открыть экспорт, потому что это "живые" деньги для экономики", - указала нардеп.

По ее словам, Украине очень нужны дополнительные средства, которые может обеспечить экспорт.

"Дополнительные деньги от него для нашей энергосистемы точно лишними не будут. Тем более мы должны восстанавливать нашу энергоинфраструктуру", - указывает она.

Напомним, дефицит мощности в украинской энергосистеме отсутствует уже 24 сутки. В некоторые часы даже происходят диспетчерские ограничения по генерации из возобновляемых источников.

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