RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Экспорт электроэнергии позволит поддержать финансовое состояние "Укрэнерго", - эксперт

Фото: экспорт электроэнергии позволит поддержать финансовое состояние "Укрэнерго" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Избыточную электроэнергию можно экспортировать в Европу и зарабатывать на этом вместо того, чтобы ограничивать ее производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко.

По его словам, сейчас в отдельные часы суток существует профицит электроэнергии. Поэтому "Укрэнерго" вынуждена ограничивать производство электричества, в первую очередь из возобновляемых источников энергии.

Омельченко подчеркнул, что за эти ограничения производства "Укрэнерго" должно выплачивать производителям компенсацию.

"Нужно рассмотреть возможность экспорта электрической энергии в отдельные часы для того, чтобы, во-первых, зеленая генерация могла зарабатывать в этой ситуации, уменьшать долговое напряжение. А с другой стороны, "Укрэнерго", так сказать, не увеличивала свою задолженность", - сказал он.

Омельченко добавил, что на энергорынке существуют очень большие долги. В частности, долги на балансирующем рынке составляют 14 млрд грн, а задолженность перед "зеленой" генерацией за 2022 год составила 18 млрд грн.

"Поэтому решение финансовой проблемы, я думаю, что это основная, одна из основных задач. А для этого нужно несколько изменять подходы к работе рынка электрической энергии", - подытожил он.

Напомним, бывший министр энергетики Алексей Оржель считает, что Украине выгодно экспортировать электроэнергию, учитывая плохое финансовое состояние энергорынка.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ЭлектроэнергияУкрэнерго