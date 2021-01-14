Експерти ВООЗ прибули в Ухань для вивчення походження COVID-19

Група експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я з 10 чоловік прибула до китайського міста Ухань. Протягом двох тижнів вони будуть вивчати походження коронавірусу.

Про це повідомляє Reuters.

Експерти не очікують яких-небудь обмежень з боку китайської влади, однак очікують на жорстких відповідей.

До того, як експерти почнуть свою роботу, вони повинні будуть пробути на двотижневому карантині. Після група ВООЗ буде опитувати людей з дослідницьких інститутів, лікарень і ринку морепродуктів в Ухані, звідки, як передбачається, стався коронавірус.

"Ми шукаємо тут відповіді, які можуть врятувати нас у майбутньому. ВООЗ готова піти куди завгодно, щоб дізнатися, як з'явився вірус", - зазначили в ВООЗ.

Зазначимо, Сполучені Штати неодноразово виступали зі звинуваченнями на адресу ВООЗ і Китаю в приховуванні інформації про походження коронавірусу. У США вважають, що найбільш вірогідною версією походження COVID є витік з лабораторії в Ухані. При цьому в самому Китаї вважають, що вірус міг виникнути в Європі ще в 2019 році.

Нагадаємо, раніше у ВООЗ повідомляли, що у них немає мети довести провину Китаю, а сам вірус міг виникнути і в інших регіонах як країни, так і світу.

Також повідомлялося, що спочатку влада Китаю не видавали дозвіл експертів ВООЗ на прибуття в країну, однак пізніше схвалили їх візит.