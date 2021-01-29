Експерти ВООЗ відвідали лікарню в Ухані, яка приймала перших хворих COVID-19

Фото: експерти (freepik)

Команда експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), яка проводить розслідування походження коронавірусу, сьогодні відвідала лікарню в Ухані. Там лікували перших пацієнтів хворих на COVID-19.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, представники ВООЗ вирушили до госпіталю китайської та західної медицини провінції Хубей після зустрічі з китайськими вченими.

За словами одного із членів команди Петера Дашака, цей візит у лікарню є дуже важливим для розслідування.

"Ми в госпіталі, в якому лікували перших пацієнтів із COVID-19, зустрічаємося з тими лікарями та персоналом, які займалися цим, відкрито говоримо про деталі їхньої роботи", - сказав він.

Нагадаємо, експерти ВООЗ приїхали в Ухань два тижні тому. Відповідно до правил Китаю, їх відразу ж відправили на карантин. Ще двох експертів не пустили в Китай через виявлення антитіл до COVID-19.

Напередодні експерти ВООЗ вийшли з карантину, та приступили до розслідування походження коронавірусу.

Також РБК-Україна писало, що вони планують відвідати ринки, лікарні та вірусологічну лабораторію.