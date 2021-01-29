ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Експерти ВООЗ відвідали лікарню в Ухані, яка приймала перших хворих COVID-19

Ухань, П'ятниця 29 січня 2021 15:35
Експерти ВООЗ відвідали лікарню в Ухані, яка приймала перших хворих COVID-19
Фото: експерти (freepik)
Автор: Андрій Козловський

Команда експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), яка проводить розслідування походження коронавірусу, сьогодні відвідала лікарню в Ухані. Там лікували перших пацієнтів хворих на COVID-19.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, представники ВООЗ вирушили до госпіталю китайської та західної медицини провінції Хубей після зустрічі з китайськими вченими.

За словами одного із членів команди Петера Дашака, цей візит у лікарню є дуже важливим для розслідування.

"Ми в госпіталі, в якому лікували перших пацієнтів із COVID-19, зустрічаємося з тими лікарями та персоналом, які займалися цим, відкрито говоримо про деталі їхньої роботи", - сказав він.

Нагадаємо, експерти ВООЗ приїхали в Ухань два тижні тому. Відповідно до правил Китаю, їх відразу ж відправили на карантин. Ще двох експертів не пустили в Китай через виявлення антитіл до COVID-19.

Напередодні експерти ВООЗ вийшли з карантину, та приступили до розслідування походження коронавірусу.

Також РБК-Україна писало, що вони планують відвідати ринки, лікарні та вірусологічну лабораторію.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі ВООЗ

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся