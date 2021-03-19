Експерти пояснили, чому в Європі припинили вакцинацію препаратом AstraZeneca

Викладач Школи охорони здоров'я НаУКМА Володимир Курпіта зазначив, що проблема виникла через те, що тромбоз не був вказаний як потенційно можлива побічна реакція від AstraZeneca.

"Після того, коли почали реєструвати такі випадки, звичайна практика в усьому світі, в тому числі і в Україні - припинення використання препарату. Тільки не всієї партії: жодна країна в Європі не зупинила застосування AstraZeneca - вони зупинили використання однієї серії продукту. Але оскільки деякі країни дуже невеликі, вийшло так, що вони отримали тільки одну серію", - пояснив інфекціоніст.

При цьому експерт Всесвітньої організації охорони здоров'я, доктор медичних наук Наталія Виноград пояснила, що фахівці повинні фіксувати несприятливі події після імунізації та провести розслідування причин.

"Якщо виникають навіть поодинокі випадки, але важкі, то загальноприйнята практика - призупинити використання конкретно тієї серії вакцини..., провести перевірку та розслідування. У нас нова вакцина, за кожним випадком вкрай ретельно стежать. У світі немає і не було будь-якої вакцини, після якої не виникали б несприятливі події після імунізації", - пояснила Виноград.