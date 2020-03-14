Експерти допускають зростання курсу долара до 30 гривень через коронавірус

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Світова фінансова криза може обвалити гривню

Курс долара до гривні може зрости до 30 гривень, якщо ситуація на світових фінансових ринках буде погіршуватися через пандемію коронавірусу. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, аналітик Альпарі.

"Чи може, теоретично, долар зрости до 30 гривень? Так, теоретично, може. Це буде залежати від зростання заражень вірусом у світі, в Україні, від тривалості і глибини фінансового шторму", - сказав він.

У той же час аналітик нагадав, що курс долара визначає ринок, попит та пропозиція з боку населення та підприємств.

"НБУ своїми інтервенціями згладжує лише надмірні коливання курсу в окремі дні, як вгору, так і вниз. Але не НБУ визначає напрямок руху курсу, і те, наскільки вони будуть сильними, це робить ринок, в тому числі, і глобальний", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, курс долара в обмінних пунктах за тиждень виріс на 2 гривні. В обмінних пунктах України 14 березня 2020 року курс долар у продажу порівняно минулого з п'ятницею, 6 березня, виріс на 2 гривні 11 копійок до 26,77 гривень за долар, курс євро виріс на 1 гривню 83 копійки до 29,80 гривень за євро.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України протягом тижня 10-13 березня 2020 року продав на міжбанківському валютному ринку 981,60 млн доларів для підтримки курсу гривні.