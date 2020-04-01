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Близько 2,2 млн смертей: в США спрогнозували найгірший сценарій від коронавірусу

Новини » Коронавірус     01.04.2020 - 09:13
Близько 2,2 млн смертей: в США спрогнозували найгірший сценарій від коронавірусу
Фото: Білий будинок (obamawhitehouse.archives.gov)

Адміністрація президента США представила офіційні прогнози за рівнем смертності

Експерти які входять в групу по координації зусиль по боротьбі з коронавірусом при адміністрації президента Дональда Трампа заявили, що смертність в США може скласти до 2,2 млн осіб при несприятливому розвитку ситуації. Про це повідомляє The New York Times.

Як повідомляється, під час брифінгу, який проходив в Білому домі, адміністрація президента представила офіційні прогнози. Так, за їх даними смертність в США в 2,2 млн осіб можлива, якщо нічого не буде зроблено для протидії коронавірусу.

Але якщо введені владою обмеження будуть дотримуватися цей показник може знизиться до 100-240 тис. чоловік.

Як зазначається, у США кількість зафіксованих випадків зараження коронавірусом склало 189 510, з них понад 3900 померло.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах число загиблих від коронавірусу за останню добу склало 770 осіб.

Також, в США чиновник Державного департаменту помер від коронавірусу.

Крім того, більше тисячі співробітників нью-йоркської поліції заразилися коронавірусом за станом на 31 березня. Відомо, що вірус виявлений у 1 048 поліцейських і 145 цивільних фахівців департаменту. П'ятеро співробітників поліцейського департаменту померли. На лікарняному зараз знаходяться 5199 поліцейських.

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