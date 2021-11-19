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Експертиза підтвердила. За кермом Infiniti у смертельній ДТП у Харкові був 16-літній хлопець

Автор: Дмитро Левицький, Анастасія Рокитна

Під час смертельної аварії на проспекті Гагаріна у Харкові за кермом автомобіля перебував Микола Харківській. Такі дані експертизи ДНК.

Про це повідомив в коментарі РБК-Україна речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

За його словами, відповідно до висновку молекулярно-генетичної експертизи, зразки ДНК матеріалів з подушки безпеки авто співпадають зі зразками ДНК матеріалів відібраних у 16-річного водія.

"Експертизою підтверджено факт того, що за кермом автомобіля "Інфініті" перебував 16-річний водій, який має статус підозрюваного у смертельному ДТП на проспекті Гагаріна, що сталось 26 жовтня цього року", - повідомив він.

Отже, у сукупності з допитом свідків які знаходились у автомобілі, підтверджується той факт, що за кермом в момент ДТП перебував саме 16-річний водій.

Нагадаємо, до кримінальної відповідальності можуть притягнути батьків 16-річного водія Infiniti Миколи Харківського.

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Харків