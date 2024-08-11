RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эксперты установили, что отца и сына в Киевской области убила ракета КНДР, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Эдуард Ткач

Украинские эксперты установили, что Броварской район Киевской области атаковала именно ракета КНДР. В результате атаки погибли отец и четырехлетний сын.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.

Утром Зеленский говорил, что это "предварительно" северокорейская ракета, но теперь, по словам президента, ее место происхождения установили эксперты.

"Одна из северокорейских ракет сегодня, к сожалению, убила в Киевской области двух человек - отца с сыном, четыре года было мальчику. Наши эксперты четко установили, какая это ракета, и точно знаем, из какого района на российской территории произошел запуск", - сообщил Зеленский.

Кроме того, он выразил соболезнования и подчеркнул, что будет вполне справедливым, чтобы украинцы могли отвечать на этот террор именно так, как необходимо, чтобы его остановить. Речь идет об ответных дальнобойных ударах по местам запуска ракет из России, а также уничтожению военной логистики.

Также Зеленский добавил, что кроме погибших отца и сына, в результате атаки РФ были ранены еще три человека.

Напомним, что в Киевской ОВА уточнили травмы троих пострадавших. Всех их было доставлено в Броварскую многопрофильную клиническую больницу. В частности, среди пострадавших: мужчина 1979 года рождения (перелом локтевой кости, ссадины тела), женщина 1973 года рождения (ссадины тела, ушиб запястья и кисти), ребенок 2011 года рождения (сотрясение головного мозга, травма позвоночника, подкожная гематома).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна в Украине