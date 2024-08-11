Эксперты установили, что отца и сына в Киевской области убила ракета КНДР, - Зеленский

Утром Зеленский говорил, что это "предварительно" северокорейская ракета, но теперь, по словам президента, ее место происхождения установили эксперты.

"Одна из северокорейских ракет сегодня, к сожалению, убила в Киевской области двух человек - отца с сыном, четыре года было мальчику. Наши эксперты четко установили, какая это ракета, и точно знаем, из какого района на российской территории произошел запуск", - сообщил Зеленский.

Кроме того, он выразил соболезнования и подчеркнул, что будет вполне справедливым, чтобы украинцы могли отвечать на этот террор именно так, как необходимо, чтобы его остановить. Речь идет об ответных дальнобойных ударах по местам запуска ракет из России, а также уничтожению военной логистики.

Также Зеленский добавил, что кроме погибших отца и сына, в результате атаки РФ были ранены еще три человека.