Эксперт указал на возможное давление НБУ на финансовые учреждения

Действия Национального банка Украины в отношении Международного инвестиционного банка (МИБ) могут свидетельствовать о выборочном давлении на финансовые учреждения.

Об этом заявил экономист, бывший председатель правления банка "Юнекс" Борис Кушнирук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Цензор.Нет ".

По мнению эксперта, регулятор якобы применяет проверки как инструмент влияния на бизнес, что вызывает беспокойство среди участников рынка.

"Ситуация с МИБ стала точкой кристаллизации - после нее представители других банков начали открыто заявлять о давлении со стороны НБУ, в частности Департамента финансового мониторинга", - отметил Кушнирук.

Он утверждает, что департамент под руководством Анны Липской активно проводит как выездные, так и безвыездные проверки, которые, по словам эксперта, часто завершаются санкциями, которые могут приводить к потере лицензий.

Эксперт предполагает, что в отдельных случаях такие действия могли быть выгодны конкурентам, которые пытаются получить преимущество на рынке.

Кроме того, он вспомнил о недавнем увольнении руководительницы управления выездного надзора Ирины Дрозд. По словам Кушнирука, в экспертной среде обсуждаются вероятные нарушения со стороны Дрозд, в частности факты о незадекларированной недвижимости и валютных счетах за рубежом.

Кушнирук призвал Национальное антикоррупционное бюро Украины проверить изложенные им факты.