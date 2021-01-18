Експерт вказав на особисті інтереси Бродського у поширенні фейку про "підпільну вакцинацію"

Росія наполегливо намагається продавити в Україні свою невизнану вакцину "Супутник V". Водночас скандалом з нібито "підпільною вакцинацією" українських чиновників, який спровокував бізнесмен Михайло Бродський, той зводить особисті рахунки з Кабінетом міністром.

Про це заявив журналіст Сергій Іванов у Facebook.

"Поставка "Супутника" в Україну має для Кремля не комерційне, не гуманітарне, а політичне значення, тому прокремлівське політичне лобі в Україні було мобілізовано", - зазначає Іванов.

Що стосується Бродського, то, на його думку, бізнесмен має особистий мотив для помсти уряду.

"Я неодноразово чув, що він активно лобіював проект в медичній сфері із залученням бюджетних грошей, але отримав відмову", - додає журналіст.

Він також назвав фейком фотографію вакцини Pfizer, яку Бродський опублікував у себе в Facebook. За словами журналіста, пошук зображення у Google вказує, що його зроблено в клініці Royal Victoria Hospital в Белфасті.

Крім того, як пише Іванов, зазначена вакцина досі не надійшла на комерційний ринок ні в одній країні світу. А якби й потрапила в Україну, зберігати її просто ніде. Вакцина повинна зберігатися при вкрай низьких температурах - в Україну завезено тільки один такий холодильник, він знаходиться в спеціальному центрі біля аеропорту "Бориспіль".

Інформацію Бродського також вже спростували прем'єр-міністр Денис Шмигаль, нардеп Михайло Радуцький і в Міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський доручив СБУ та іншим правоохоронним органам перевірити інформацію про контрабанду вакцини від коронавірусу. Також з проханням про перевірку звертався прем'єр Денис Шмигаль.

Пізніше спікер ізраїльського міністра охорони здоров'я Йоеля Едельштейна заявила, що Ізраїль заперечує можливість таємних поставок вакцини від COVID для українських політиків.

На сьогодні Україна офіційно законтрактувала лише 1,9 млн доз вакцини китайського виробника Sinovac. Поставки очікуються протягом зими.