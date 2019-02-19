Експерт спрогнозував падіння курсу гривні через дії УЗ

Собівартість продукції через зростання транспортних витрат зросте

Руководитель Ассоциации владельцев вагонов Александр Криворучко заявил, что Украину может ожидать падение курса гривны из-за действий государственного монополиста "Укрзализныця". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Униан".

"Укрзализныця" в текущем году решила повысить тарифы на грузовые перевозки более чем на 14%. В основном это ударит по экспортным отраслям, которые приносят в страну валюту. Что значит ударят? А значит это то, что себестоимость продукции из-за роста транспортных расходов возрастет. Автоматически поднимемся отпускная цена товаров. А на мировом рынке сейчас каждый доллар решает, будут покупать твой товар или нет", - сообщил Криворучко.

По словам эксперта, повышение тарифов на грузовые перевозки ударит по экономике Украины вследствие того, что украинские экспортные товары не смогут быть конкурентными на мировом рынке из-за их высокой цены.

"Таким образом, Украина быстро вылетит из конкурентной гонки за импортного покупателя. А это недополученная валютная выручка, которая обычно помогает удерживать курс гривны", - сообщил эксперт.

По мнению Криворучко, "Укрзализныця" должна искать внутренние резервы и должна иметь несколько источников покрытия дефицита собственного средств, кроме как просто повышать цены бизнеса и делать Украину неконкурентной в мире.