Розкрито корупційні "схеми" начальника ДФС Київської області Кавиліна

Керівник ДФС Київської області Олексій Кавилін забезпечує собі та своїй родині багате і світське життя завдяки тому, що може покривати корупційні схеми. Про це заявив аналітик ГО "Інститут моніторингу ринку інфраструктури" Валерій Щербина, передає РБК-Україна з посиланням на його блог.

"Реформування податкової та митної сфер передбачає конкурси з обрання керівників структурних одиниць Державної податкової служби України та Державної митної служби України. Старі керівники регіональних підрозділів відразу втратили свій вплив і владу", - пише експерт.

Кавилін керує ДФС Київської області з 2016 року. Однак, за словами експерта, він не має ніякого права обіймати дану посаду, адже не має профільної освіти, а можливістю працювати в ДФС зобов'язаний батьку своєї громадянської дружини Євгену Червоненку.

"Переглянувши декларації про доходи Кавиліна, можна зробити висновки, що він любить автомобілі Land Rover і Toyota Camry, гроші на покупку квартири вартістю 6000000 гривень і площею 300 квадратних метрів йому подарував батько. Також він порушив закон "Про запобігання корупції", не вказавши в декларації детальну інформацію про доходи, стан і майно своєї цивільної дружини, веде розкішний спосіб життя, який виставляє в соціальних мережах" - повідомляє експерт.

Джерелом такого способу життя і причиною маніпуляції з декларацією, на думку експерта, можуть бути корупційні схеми по прихованню маніпуляцій фіктивного ПДВ.

Також, була опублікована інформація, про існування в Київській області цілої мережі фіктивних компаній, створених для формування податкового кредиту. За інформацією експерта, через цю схему державний бюджет втрачає до 200 мільйонів гривень.