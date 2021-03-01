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Експерт розповів, чи варто побоюватися наступу на Донбасі

Автор: Владислав Красінський, Ігор Литвиненко

Голова правління Українського мілітарного центру Тарас Чмут вважає, що з військової точки зору зараз немає сенсу в наступі з боку бойовиків на Донбасі. А створення, наприклад, коридору до Криму, захоплення Маріуполя або Слов'янська зажадає величезних ресурсів безпосередньо від Російської Федерації.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "На межі миру. Що відбувається на Донбасі і готова Україна до "відповіді Путіна".

"Швидше за все, це неможливо без безпосередньої участі Російської Федерації, у першу чергу, з точки зору авіації та ракетного озброєння. Тому будь-які їх дії зараз швидше тактичні, вони призначені для посилення риторики Росії в Європі під час Мінського процесу і посилення "п'ятої колони" в Україні", - заявив Чмут.

Він додав, що можлива реакція Росії не може не викликати занепокоєння в Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глава комітету Верховної ради з питань нацбезпеки Олександр Завітневич вважає, що ескалація конфлікту може виявитися надто болючою для Росії.

Також РБК-Україна писало про те, готова країна до "відповіді Володимира Путіна" на санкції проти Віктора Медведчука.

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