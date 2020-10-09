Експерт оцінив стратегію Тимошенко з протидії COVID-19

Ініціатива Юлії Тимошенко щодо створення Національного штабу для боротьби з коронавірусом - одна з дійсно корисних і слушних ідей, які були запропоновані українськими політиками для протидії епідемії.

Про це написав політичний експерт Костянтин Бондаренко у Facebook.

"Такий штаб передбачатиме солідарну відповідальність влади і всіх політичних сил за ситуацію з захворюваністю. Тобто боротьба з коронавірусом стає справою всього суспільства", - зазначив аналітик.

Також, на думку Бондаренка, створення Нацштабу дасть надію на більш ефективний контроль за витрачанням ковідних коштів.

"Одна з дійсно конструктивних ідей, які з’являються в інформаційному просторі останнім часом", - зауважив експерт.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що лідер партії "Батьківщини" Юлія Тимошенко закликала владу негайно створити Національний штаб боротьби з COVID-19, та запропонувала перелік невідкладних дій, які, на її думку, треба здійснити, щоб уникнути найгіршого сценарію і захистити українців від пандемії.