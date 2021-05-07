RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Експерт пояснив спад нових випадків коронавірусу в Україні

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні фіксують поліпшення ситуації з коронавірусом. Експерт назвав причини зниження захворюваності на COVID в Україні.

Про це розповів у коментарі РБК-Україна мікробіолог і вірусолог Володимир Широбоков.

За його словами, респіраторна вірусна інфекція з закономірностями інших респіраторних вірусних інфекцій. У тому числі і коронавіруси, що виникли до цього пандемічного періоду

"Вони мають тенденцію - спалах в зимово-весняний період, а потім в осінній. Влітку буде деяке ослаблення, завдяки закономірності розвитку", - вважає він.

За його словами, на повітрі, на сонці, коли люди виходять на вулиці - зменшується захворюваність.

"Я сподіваюся, що влітку у нас буде ослаблення і, мабуть, зможемо навіть виїхати відпочивати", - сказав він.

Нагадаємо, Сумська область останньою в Україні виходить з "червоної" зони карантину.

Зазначимо, Запорізьку та Полтавську області з 7 травня вивели з "червоної" зони карантину.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України COVID-19