Експерт пояснив спад нових випадків коронавірусу в Україні

В Україні фіксують поліпшення ситуації з коронавірусом. Експерт назвав причини зниження захворюваності на COVID в Україні.
Про це розповів у коментарі РБК-Україна мікробіолог і вірусолог Володимир Широбоков.
За його словами, респіраторна вірусна інфекція з закономірностями інших респіраторних вірусних інфекцій. У тому числі і коронавіруси, що виникли до цього пандемічного періоду
"Вони мають тенденцію - спалах в зимово-весняний період, а потім в осінній. Влітку буде деяке ослаблення, завдяки закономірності розвитку", - вважає він.
За його словами, на повітрі, на сонці, коли люди виходять на вулиці - зменшується захворюваність.
"Я сподіваюся, що влітку у нас буде ослаблення і, мабуть, зможемо навіть виїхати відпочивати", - сказав він.
Нагадаємо, Сумська область останньою в Україні виходить з "червоної" зони карантину.
Зазначимо, Запорізьку та Полтавську області з 7 травня вивели з "червоної" зони карантину.