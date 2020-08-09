Експерт пояснив, чому будівельний ринок підтримує ліквідацію ДАБІ

У Кабінеті міністрів відбулася зустріч прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з девелоперами та представниками ринку до Дня будівельника, на якій представники будівельного бізнесу підтримали ліквідацію ДАБІ та розповіли главі уряду про свої очікування від реформи.

Про це написав експерт Юрій Гаврилечко на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, на зустрічі говорили про те, які зміни в законодавство потрібні для продовження реформи містобудування.

"Було досить багато конструктивних моментів. Список учасників також серйозний - був голова профільного комітету Андрій Клочко, голови нових органів - Державної інспекції містобудування та Держсервісбуду - Васильченко та Башкирів", - написав експерт.

Гаврилечко, посилаючись на слова Клочко, також розповів про законодавчі новинки, які готують у профільному комітеті. Експерт вважає корисними для бізнесу такі пропозиції влади як децентралізація дозвільної та наглядово-контрольної систем, принцип альтернативності при виборі контролера, поява будівельних "шерифів" та добровільне страхування будівельних ризиків. Не повинно лякати сумлінних забудовників і можливе введення кримінальної відповідальності за тяжкі порушення в будівельній галузі.

Бізнес від влади, як зазначає експерт, хотів децентралізацію, можливість вільно обирати органи контролю і місце реєстрації за принципом екстериторіальності.

У цілому ж, девелопери підтримали ліквідацію ліцензування, і в черговий раз відзначили важливість демонополізації та ліквідацію ДАБІ.

Голова Асоціації "КУБ" Юрій Кватерчук зазначив, що деякі групи впливу хочуть загальмувати реформу ДАБІ і подали позов до суду про скасування постанов Кабміну про ліквідацію цього органу. Але прем'єр пообіцяв, що в суді Кабмін реформу буде захищати.

"Озвученим пропозиціям бізнесу відповідає законопроект 3875-1. І якщо монобільшість його підтримає, то вже восени, коли замість ДАБІ повинні заробити ДІМ і Держсервісбуд, під реформою буде законодавчий фундамент. І ми почнемо стежити за реформованим ринком", - підсумував експерт.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України в березні цього року прийняв постанову про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції та створення замість неї окремих органів, між якими розподілені функції ДАБІ.

У рамках реформи були створені Державна сервісна служба містобудування, яка буде виконувати реєстраційні функції в будівництві, і Державна інспекція містобудування, яка повинна виконувати функції нагляду і контролю у будівельній галузі.

В даний час реформа вимагає внесення змін у чинне законодавство, щоб нові органи змогли запрацювати на повну потужність.