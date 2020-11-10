Експерт пояснив, чому боротьба з корупцією в ДАБІ є імітацією

Фото: будівництво (РБК-Україна)

Реформи Державної архітектурно-будівельній інспекції (ДАБІ) та боротьби з корупцією у будівництві є лише імітацією цього процесу.

Про це заявив незалежний експерт державного управління в галузі містобудування, член-кореспондент Української академії архітектури Віктор Глеба під час прес-конференції в УНІАН.

"Сьогодні ми хочемо показати нову корупційну схему, про яку мало хто знає. Почнемо з того, що нещодавно Кабмін призначив нового керівника ДАБІ - Державної архітектурно-будівельної інспекції, яка регулює ринок будівництва. Перед тим в ДАБІ пройшли обшуки СБУ. По факту КМУ призначив керівником ДАБІ Ірину Король. Ніби нічого страшного немає, єдине - ніхто не показує рішення суду від 1 жовтня, на підставі якого СБУ проводила обшуки, у якому зазначається, що Король І. М. є фігуранткою кримінальної справи від 27 липня цього року", - підкреслив Глеба.

Він повідомив, що, за версією слідства, Король у змові з іншими чиновниками організувала протиправний механізм видачі забудовникам дозвільних документів і заподіювала шкоду державним інтересам.

"Тож, згідно з ухвалою суду, Ірина Король є фігуранткою кримінальної справи. Стосовно неї потрібно вести кримінальне розслідування, а не призначати її на посаду. Саме тому я заявляю, що йде імітація реформ, імітація боротьби з корупцією, і імітація роботи Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування корупції у ДАБІ", - наголосив архітектор.

Також він навів приклади корупції під час будівництва декількох об’єктів у Києві. Зокрема, 89-метрового флагштока на схилах Дніпра, який, за словами експерта, було зведено на підставі сумнівних документів та за замовленням непрофільного КП.

"Депутатський корпус організував слідчу комісію, але не бачить корупції, хоча ми неодноразово показували її, звертали увагу на ці факти. Тому що вони, як правило, самі просувають інтереси будівельних компаній. Ось, наприклад, на пров. Платонівському ми два роки боролися проти забудови Непопом (чинний заступник мера Києва В’ячеслав Непоп. - ред.), "Житлоінвестбуд УКБ", житлового комплексу на території дитячого садочку, школи", - додав експерт.

Крім того, він навів приклади "електронної корупції", побудованої на основі електронного реєстру ДАБІ.

"Чому страшний цей механізм? Тому що під виглядом реконструкції об’єктів соціальної інфраструктури зводяться ЖК та ТРЦ. Невже це і є реформа? І на цьому тлі Ірина Король... знищила архіви ДАБІ. Тепер в архівах немає шкіл та садочків, і нова електронна система спокійно реєструє на їхньому місці ЖК. Єдина електронна система дозволяє будь-кому реєструвати будь-що. І вони називають це боротьбою з корупцією, це вони називають реформою. Ми проти таких "реформ" - констатував Віктор Глеба.

Друга схема, за його словами, - приховування даних і маніпуляції через скасування 553-ї постанови уряду про нагляд і контроль у будівництві.

"Є ще третя корупційна схема. Коли продаються квартири в об’єктах, які не мають ані архівних документів, ані землі, які не мають дозвільних документів. Саме така ситуація склалася з ЖК "Голосіївський", яке будують на місці гуртожитків Академії МВС та забудовники якого знищили державне майно Національної академії наук. Відкриті три кримінальні провадження.. Але ні ТСК, ні НАБУ, ні прокуратура - ніхто не займається розслідуванням. Замість того фігуранти справ призначаються на керівні посади центральних органів виконавчої влади", - резюмував архітектор.

Нагадаємо, на початку травня Юрія Васильченка звільнили з посади голови Державної архітектурно-будівельної інспекції через два місяці після призначення на цей пост. До цього він обіймав посаду начальника інспекції відділу з питань обстеження і паспортизації Управління ліцензування, обстеження та паспортизації.

Примітно, що через два дні після призначення Васильченка на пост глави ДАБІ президент Володимир Зеленський анонсував її ліквідацію. Він також заявив, що таке рішення "чекав весь чесний будівельний бізнес України".