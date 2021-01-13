Експерт пояснив відмінності ефективності вакцин від COVID в різних країнах

Різні показники ефективності вакцин від коронавірусу залежно від країн можливі виходячи з методів проведення аналізу. При цьому для повноцінного аналізу необхідно не менш як рік.

Про це під час прес-конференції заявив лікар-імунолог Федір Лапій.

За його словами, на сьогодні мова йде про проміжних аналізах ефективності вакцин від коронавірусу.

"Вакцина вивчається багато років. Статистичну обробку інформації, коли дані набрані, використовується близько одного року. Сьогодні ми говоримо про проміжних (аналізи - ред.). Може впливати населення країни, етнічний вплив? Так. Щільність населення, ризик інфікуватися, вік, який включається в групу, сезон - це все має значення. Тому хто організує дослідження", - повідомив Лапій.

Експерт зазначив, що зараз немає наукових підтверджень, що вакцина від коронавірусу не буде працювати на мутований вірус.

"Ці мутації не стосуються імунітету", - заявив він.

Нагадаємо, вчора в Бразилії уточнили результати аналізу ефективності китайської вакцини від коронавірусу Sinovac, яку також закупила Україна. Препарат показав в країні ефективність трохи більше 50%, тоді як спочатку говорили про 78%.

При цьому в Індонезії ефективність даної вакцини оцінили в 65%. У Туреччині препарат був ефективний у більш ніж 90% випадків.

Зазначимо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов сьогодні заявив, що якщо вакцина Sinovac за підсумками досліджень покаже ефективність менше ніж 70%, Україна отримає назад витрачені кошти на закупівлю препарату.