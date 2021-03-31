Експерт пояснив, про що говорить ефективність COVID-вакцини

За словами експерта, імуногенність вивчаэться у другій фазі клінічних досліджень, а ефективність - на третій.

"Для цього беруть добровольців, визначають, чи немає у них антитіл до SARS-CoV-2, їм вводять вакцину і дивляться, у якого відсотка людей була імунна відповідь і виробилися антитіла. Після цього підбирають режим і інтервал дозування. Можна сказати, що всі вакцини, які зараз використовуються у світі й зареєстровані в Україні, продемонстрували імуногенність, близьку до 100%", - пояснив РБК-Україна Лапій.

Отже, практично у 100% щеплених препаратами, які зараз використовуються і дозволені до екстреного використання, будуть антитіла. Але імуногенність вакцини також залежить від дотримання умов зберігання, уточнив експерт.

За його словами, у третій фазі вже вивчається те, що називається ефективність вакцини (efficacy). Для цього проводять плацебо-контрольовані дослідження: одним вводять справжню COVID-вакцину, другим - плацебо. І далі ефективність розраховують, порівнюючи випадки хвороби між тими, хто отримав вакцину, і тими, хто ні.

"Обидві групи живуть звичайним життям. Їх ніхто спеціально не заражає. Далі за ними спостерігають протягом місяців, після яких оцінюють дані. При цій оцінці дивляться на різницю в групах. Якщо в групі вакцинованих захворіли п'ятеро осіб, а в групі невакцинованих - десять, то різниця в два рази, виходить, 50%. Тобто ефективність становить 50%", - пояснив Лапій.

За таким же принципом розраховується ефективність вакцини в попередженні госпіталізації та летальних випадків.