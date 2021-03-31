Експерт назвала одна з переваг китайської вакцини Sinovac

Вакцина від коронавірусу CoronaVac китайської компанії Sinovac містить всі антигени вірусу. Вона повинна бути ефективною навіть при мутації вірусу.

Про це заявила головний спеціаліст МОЗ, доктор медичних наук, експерт Всесвітньої організації охорони здоров'я Наталія Виноград, йдеться в матеріалі РБК-Україна "Гід по вакцинам. Що потрібно знати про щеплення від COVID в Україні".

"Ця вакцина містить всі антигени вірусу, а тому формує поствакцинальний імунітет до всіх чотирьох антигенів вірусу - не тільки до S-антигену, як багато хто інші вакцини. Тому вона повинна бути ефективною навіть попри мутації у вірусі", - сказала Виноград.

Дана вакцина містить "убитий" коронавірус SARS-CoV-2, який не несе шкоди для організму. Розробники вирощують запаси коронавірусу в клітинах нирок мавп, а потім обробляють його бета-пропіолактоном. Так вірус стає інактивованих і більше не може розмножуватися. Але його білки при попаданні в людський організм викликають імунну відповідь.