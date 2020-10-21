Експерт назвав план Тимошенко з протидії COVID-19 єдиним дієвим механізмом

Навіть перебуваючи в опозиції, Юлія Тимошенко - єдиний політик, яка змогла запропонувати владі ефективний план для протидії COVID-19. Якби Тимошенко була президентом або прем’єром, ці ефективні механізми працювали б ще з весни.

Про це заявив політичний аналітик Дмитро Корнійчук у Facebook.

Експерт зауважив, що до цього Тимошенко неодноразово публічно зверталась до влади і з закликом створити Національний штаб боротьби з коронавірусом і втілити алгоритм невідкладних дій для захисту українців від хвороби.Однак, довгий час ці ініціативи не знаходили підтримки.

"25 жовтня, проголосувавши на місцевих виборах за "Батьківщину", українці дозволять Тимошенко ще більше посилити тиск на владу. І показати Зеленському: мільйони людей, які стоять за Тимошенко і "Батьківщиною", вимагають припинити політику знищення країн", - заявив експерт.

Нагадаємо, 20 жовтня Рада ухвалила створення штабу по боротьбі з COVID-19 на чолі з президентом Володимиром Зеленським. Відповідний проект постанови №4228 підтримало 309 народних депутатів.

Коментуючи результати голосування, Тимошенко заявила, що команда "Батьківщини" застосувала весь свій досвід протидії епідеміям та надала владі фаховий план боротьби із COVID-19. Влада тепер мусить лише забезпечити його невідкладне виконання.

Як писало РБК-Україна, станом на 19 жовтня в Україні не залишилося жодного регіону, який готовий до ослаблення карантину.