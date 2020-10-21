ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Експерт назвав план Тимошенко з протидії COVID-19 єдиним дієвим механізмом

Київ, Середа 21 жовтня 2020 12:08
Експерт назвав план Тимошенко з протидії COVID-19 єдиним дієвим механізмом
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: РБК-Україна

Навіть перебуваючи в опозиції, Юлія Тимошенко - єдиний політик, яка змогла запропонувати владі ефективний план для протидії COVID-19. Якби Тимошенко була президентом або прем’єром, ці ефективні механізми працювали б ще з весни.

Про це заявив політичний аналітик Дмитро Корнійчук у Facebook.

Експерт зауважив, що до цього Тимошенко неодноразово публічно зверталась до влади і з закликом створити Національний штаб боротьби з коронавірусом і втілити алгоритм невідкладних дій для захисту українців від хвороби.Однак, довгий час ці ініціативи не знаходили підтримки.

"25 жовтня, проголосувавши на місцевих виборах за "Батьківщину", українці дозволять Тимошенко ще більше посилити тиск на владу. І показати Зеленському: мільйони людей, які стоять за Тимошенко і "Батьківщиною", вимагають припинити політику знищення країн", - заявив експерт.

Нагадаємо, 20 жовтня Рада ухвалила створення штабу по боротьбі з COVID-19 на чолі з президентом Володимиром Зеленським. Відповідний проект постанови №4228 підтримало 309 народних депутатів.

Коментуючи результати голосування, Тимошенко заявила, що команда "Батьківщини" застосувала весь свій досвід протидії епідеміям та надала владі фаховий план боротьби із COVID-19. Влада тепер мусить лише забезпечити його невідкладне виконання.

Як писало РБК-Україна, станом на 19 жовтня в Україні не залишилося жодного регіону, який готовий до ослаблення карантину.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика ТимошенкоКоронавірус

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся