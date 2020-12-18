Експерт назвав справу НАБУ щодо Татарова "політичною розправою"

Фото: Олег Татаров (slidstvo info)

Вручення підозри заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову - це політичний процес, який без оприлюднення доказової бази виглядає, як політична розправа директора НАБУ Артема Ситника.

Про це в коментарях журналістам заявив політолог Тарас Семенюк.

"Історія з Татаровим - це політична розправа, оскільки склад злочину там вельми

сумнівний. І всі юристи підтвердять, що в цій справі політики більше, ніж юридичної історії. Якщо буде судовий процес, то Татаров звичайно ж буде захищатися, а ми зможемо дізнатися позицію правоохоронних органів, доказову базу. Поки що все виглядає, як притягнуте за вуха", - сказав він.

Говорячи про необхідність втрутитися в цю ситуацію Верховній раді, політолог зазначив, що саме нинішнє скликання парламенту повинне вирішити правову колізію навколо директора НАБУ.

"Ситуація з визнанням КС, що призначення Ситника директором НАБУ не було

президентськими повноваженнями - це відповідальність попередньої влади. Вона

створила цей прецедент. Не треба бути сильним юристом чи аналітиком, щоб

передбачити ймовірність звернення групи народних депутатів до КС з приводу цього прецеденту. А КС просто верифікував той факт, що президент не міг призначати главу Бюро. Сьогодні Верховна рада повинна була б це виправити. Але це питання до монобільшості, якого у нас де-факто немає", - підкреслив експерт.

Відповідаючи на питання про те, чи не посилить "справа Татарова" кризу навколо антикорупційних органів, політолог вважає, що немає.

"Адже проблем з НАБУ, як з органом, на сьогодні немає. Ніхто не говорить, що НАБУ треба зносити. І ми не можемо собі це дозволити, це несе репутаційні ризики для України. Але питання директора НАБУ, який за рішенням суду внесений до реєстру корупціонерів - це вже серйозна проблема, яка несе загрозу репутації цього органу. Не може людина, визнана корупціонером, очолювати антикорупційну інституцію", - підсумував Семенюк.

Нагадаємо, 18 грудня Національне антикорупційне бюро України оголосило заступнику голови Офісу президента Олегу Татарові підозру в причетності до корупції. За даними слідства, він може бути причетним до надання неправомірної вигоди.

Як відомо, раніше Олег Тараров заявив, що Артем Ситник не може обіймати посаду директора НАБУ після рішення КС про незаконність його призначення.

1 грудня стало відомо, що НАБУ розслідує справу стосовно Олега Татарова про можливу його причетність до фальсифікації експертизи по справі забудовника Максима Микитася.