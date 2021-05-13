Експеримент МОЗ: у Моршині вакцинували понад 60% дорослого населення

У місті Моршин Львівської області вакцинували від коронавіруса 61% населення. Щеплення зробили в рамках пілотного проєкту МОЗ, мета якого створення колективного імунітету.

Як повідомив виданню мер міста Руслан Ільницький, вакцинація поки що проводилася першою дозою.

"Якщо врахувати, що за останні кілька місяців, за даними наших лікарів, перехворіло коронавірусом десь до 15%, то можна говорити, що вже є достатня кількість вакцинованих, аби через кілька тижнів спостерігати формування колективного імунітету", - сказав він.

Ільницький наголосив, що це його особиста думка і офіційної позиції МОЗу він поки не знає.

Мер розповів, що вакцинувати 61% жителів міста було непросто. Потрібно було вести діалог із людьми, розгортати масштабну інформаційну кампанію.

"Ми запроваджували "обдзвони": сімейні лікарі мають телефони людей, які уклали декларації. Декому дзвонили по три-чотири рази, бо вони думали, відкладали, мали питання щодо вакцини. У рамках цього пілотного проєкту ми використовували лише одну вакцину – CoronaVac, китайську. Частина людей мали сумніви саме щодо вакцини, частина досі чекають іншої вакцини", - повідомив Ільницький.

Він додав, що велика частина людей просто не хочуть вакцинуватись ніякою вакциною і вірять в те, що коронавірусом не захворіють.