Экс-командир "вагнеровцев" получил условный срок в Норвегии за драку

Согласно решению норвежского суда, бывший военный, который принимал участие во вторжении в Украину, был приговорен к 14 дням условно с испытательным сроком в два года. Его признали виновным в участии в драке в баре и ношении пневматического оружия.

При этом суд отверг обвинения Медведева в насилии по отношению к сотрудникам полиции. Прокуроры просили приговорить его к тюремному заключению сроком на 18 дней, но этого так и не случилось.

После решения суда бывший "вагнеровец" заявил о намерении получить убежище в Норвегии.