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Эксгумация жертв Волынской трагедии: Польша заявила о важном шаге

Иллюстративное фото: в мае может начаться эксгумация жертв Волынской трагедии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина разрешила провести эксгумацию жертв Волынской трагедии в селе Углы Ровенской области. Это важный шаг на пути к примирению по этому вопросу.

Об этом рассказала руководительница Общества польско-украинского примирения Каролина Романовская, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Onet.

Романовская еще в 2024 году официально подала заявление на эксгумацию останков жертв Волынской трагедии в селе Углы Ровенской области. Женщина получила от Украинского института нацпамяти письмо, в котором указано, что первые поисковые работы в Углах запланированы на май 2025 года.

"Это первый реальный шаг к началу эксгумаций на Волыни. Это не только мое личное дело - это шанс для тысяч польских семей, которые годами ждали возможности достойно похоронить своих близких", - отметила Романовская. 

По ее словам, такой шаг со стороны Украины является "важным на пути к памяти и примирению". 

В свою очередь министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал такое решение Украинского Института нацпамяти "хорошими новостями". 

Также посол Украины в Польше Василий Боднар рассказал, что на конец апреля запланирована поездка польско-украинской исследовательской группы в село Пузьники для обсуждения эксгумации жертв Волынской трагедии.

Волынская трагедия

Напомним, что Волынская трагедия - это обоюдные этнические чистки польского и украинского населения в 1943-1944 годах. Их совершали Украинская повстанческая армия и польская Армия крайова.

Польская сторона в контактах с Украиной неоднократно призывала начать эксгумацию жертв Волынской трагедии.

Более детально о том, почему Польша так сфокусирована на этом вопросе, - в материале РБК-Украина.

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