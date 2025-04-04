Эксгумация жертв Волынской трагедии: Польша заявила о важном шаге

Украина разрешила провести эксгумацию жертв Волынской трагедии в селе Углы Ровенской области. Это важный шаг на пути к примирению по этому вопросу.

Об этом рассказала руководительница Общества польско-украинского примирения Каролина Романовская, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Onet .

Романовская еще в 2024 году официально подала заявление на эксгумацию останков жертв Волынской трагедии в селе Углы Ровенской области. Женщина получила от Украинского института нацпамяти письмо, в котором указано, что первые поисковые работы в Углах запланированы на май 2025 года.

"Это первый реальный шаг к началу эксгумаций на Волыни. Это не только мое личное дело - это шанс для тысяч польских семей, которые годами ждали возможности достойно похоронить своих близких", - отметила Романовская.

По ее словам, такой шаг со стороны Украины является "важным на пути к памяти и примирению".

В свою очередь министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал такое решение Украинского Института нацпамяти "хорошими новостями".

Также посол Украины в Польше Василий Боднар рассказал, что на конец апреля запланирована поездка польско-украинской исследовательской группы в село Пузьники для обсуждения эксгумации жертв Волынской трагедии.