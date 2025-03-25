Эксгумация жертв Волынской трагедии: в Польше назвали ориентировочную дату
Эксгумация польских жертв Волынской трагедии в бывшем селе Пужники (ныне Садовое - ред.) в Тернопольской области начнется после Пасхи, примерно 25 апреля.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил заместитель главы польского фонда "Свобода и демократия" Мацей Данцевич в комментарии "Укринформу".
По его словам, в конце марта - начале апреля часть польской группы, которая будет участвовать в эксгумационных работах в Пужниках, будет находиться в Украине с рабочей поездкой, чтобы согласовать все технические детали предстоящих работ.
"Работа начнется после Пасхи, конкретный день еще окончательно не определен. Оцениваю, что это будет, примерно, 25 апреля",- сказал Данцевич.
Он рассказал, что польская часть группы, которая будет проводить эксгумацию в Пужниках, будет состоять из более 10-ти человек. Ее возглавит доктор Анджей Оссовский с кафедры судебной медицины Поморского медуниверситета в Щецине.
При этом учебном заведении создана Польская генетическая база жертв тоталитаризма, а его специалисты (генетики, антропологи, археологи) являются одними из самых опытных в Польше. Они имеют соответствующий инструментарий и опыт проведения такого рода полевых работ.
Кроме специалистов Поморского медуниверситета, в состав польской группы войдут также специалисты из фонда "Свобода и демократия" и представители Института национальной памяти Польши.
Эксгумационные работы продлятся примерно месяц. Они будут вестись неподалеку от старого кладбища, в месте, где в 2023 году в результате поисковых работ подтверждено наличие останков польских жертв трагических событий на Волыни.
"Мы хотим эксгумировать могилу, провести исследование останков, а затем осуществить их перезахоронение на старом кладбище в Пужниках, что было ранее согласовано с украинской стороной",- отметил Данцевич.
По его словам, польская сторона установила имена и фамилии 80-ти жителей этого села, погибших в ночь с 13 на 14 февраля 1945 года. Поэтому польская сторона ожидает, что в этом месте будет эксгумировано, примерно, 80-90 останков погибших жителей Пужников.
Как подчеркнул Данцевич, после завершения эксгумации в Пужниках фонд будет готов к работе в еще нескольких местах в Украине. В частности, речь идет об осуществлении поисково-эксгумационных работ солдат польской армии, погибших во время боевых действий с войсками Вермахта в сентябре 1939 года неподалеку от Львова.
"В этом году мы будем просить украинскую власть о разрешении на продолжение работ в этом месте, которые уже велись в 2014-2017 годах. Однако сейчас мы сосредотачиваемся на проведении работ в апреле-мае в Пужниках", - добавил представитель польского фонда.
Эксгумация жертв Волынской трагедии
Напомним, Польша уже неоднократно поднимала вопрос эксгумации жертв Волынской трагедии - обоюдных этнических чисток, которые проводили Украинская повстанческая армия и польская Армия Крайова.
В январе премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о достижении договоренностей относительно первых эксгумаций жертв Волынской трагедии. Позже это подтвердили в МИД Украины.
Киев и Варшава уже обменялись списками мест, где будут искать останки жертв Волынской трагедии для дальнейшей эксгумации. Однако точные локации не разглашали.
Ранее уже сообщалось, что эксгумация жертв Волынской трагедии в Украине начнется в апреле. Работы будут проводиться в Тернопольской области.
Подробно о том, почему Польшу волнует вопрос эксгумации, - читайте в материале РБК-Украина.
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