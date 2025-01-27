Экс-глава Броварской РГА отделался штрафом за пьяное ДТП

Бывшего главу Броварской районной государственной администрации Владимира Майбоженко приговорили к штрафу в размере 34 тысяч гривен. Такую меру наказания суд назначил за пьяное ДТП в Броварах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Brovarymedia и Киевскую областную прокуратуру в Telegram.

Согласно решению суда, помимо штрафа в размере 34 тысяч гривен, Майбоженко также на три года лишили права водить автомобиль. При этом он обязан заплатить 31 432 грн за судебные экспертизы и другие судебные расходы.

Реакция прокуратуры

В Киевской областной прокуратуре объяснили, что приговор является соглашением о "примирении между экс-главой Броварской РГА и потерпевшими". Но прокуроры не согласны с таким решением и будут настаивать на отмене приговора.

Как добавили в прокуратуре, прокурор подавал письменное возражение о невозможности заключения соглашения о примирении в рамках такого дела, поскольку это не соответствует интересам общества и Уголовному кодексу.

"Указанный приговор будет обжалован в установленном законом порядке в суд апелляционной инстанции", - подчеркнули в облпрокуратуре.