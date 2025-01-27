Экс-глава Броварской РГА отделался штрафом за пьяное ДТП
Бывшего главу Броварской районной государственной администрации Владимира Майбоженко приговорили к штрафу в размере 34 тысяч гривен. Такую меру наказания суд назначил за пьяное ДТП в Броварах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Brovarymedia и Киевскую областную прокуратуру в Telegram.
Согласно решению суда, помимо штрафа в размере 34 тысяч гривен, Майбоженко также на три года лишили права водить автомобиль. При этом он обязан заплатить 31 432 грн за судебные экспертизы и другие судебные расходы.
Реакция прокуратуры
В Киевской областной прокуратуре объяснили, что приговор является соглашением о "примирении между экс-главой Броварской РГА и потерпевшими". Но прокуроры не согласны с таким решением и будут настаивать на отмене приговора.
Как добавили в прокуратуре, прокурор подавал письменное возражение о невозможности заключения соглашения о примирении в рамках такого дела, поскольку это не соответствует интересам общества и Уголовному кодексу.
"Указанный приговор будет обжалован в установленном законом порядке в суд апелляционной инстанции", - подчеркнули в облпрокуратуре.
Авария в Броварах
Напомним, 26 апреля прошлого года тогда еще глава Броварской РГА Владимир Майбоженко сбил четырех человек на пешеходном переходе.
Во время проверки на состояние алкогольного опьянения драгер показал показал 2.31 промилле, при максимально допустимых 0.2 промилле.
После такой аварии Майбоженко избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Уже в начале сентября СМИ писали, что бывшего чиновника выпустили из СИЗО под личное обязательство.
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