RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Екс-зірка "Барселони" повернувся в рідний клуб

Фото: Луїс Суарес на тренуванні збірної Уругваю (twitter.com/AUFOficial)
Автор: Антон Федорців

Уругвайський "Насьйональ" оголосив про підписання зіркового центрфорварда національної збірної Луїса Суареса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

35-річний нападник приєднався до лав "триколірних". На батьківщину він повернувся в статусі вільного агента.

Суарес уклав із "Насьйоналем" контракт до 31 грудня. Інші деталі співпраці наразі залишаються невідомі. Форвард виховувався у структурі уругвайського гранда з 14 років і дебютував на професіональному рівні в сезоні-2005.

Разом із "Насьйоналем" Суарес завоював чемпіонський титул 2005/06 і поїхав підкорювати Європу. Він зіграв сезон у "Гронінгені", потім відіграв 3,5 роки за "Аякс" і ще 3,5 сезони за "Ліверпуль".

Найдовше Суарес захищав кольори "Барселони" – шість сезонів. Із "блаугранас" він завоював усі можливі трофеї, зокрема титул Ла Ліги (4 рази), Лігу чемпіонів 2014/15, Суперкубок УЄФА. Останні два сезони відіграв за мадридський "Атлетіко".

До слова, іспанська "Барселона" розійшлася з "Ювентусом" бойовим миром на турнірі в США.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News