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Экс-звезда сборной Бразилии получил внушительный срок за изнасилование

Фото: Робиньо (справа) теперь будет не до смеха (facebook.com/CBF)
Автор: Антон Федорцив

Бывший форвард бразильского "Сантоса", мадридского "Реала", английского "Манчестер Сити" и ряда других команд Робиньо признан виновным в деле о групповом изнасиловании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Marca.

40-летний бразилец приговорен к тюремному заключению. Он должен провести за решеткой 9 лет.

Робиньо принял участие в изнасиловании в одном из ночных клубов Милана еще в 2013 году. Итальянская Фемида приговорила его к 9-летнему сроку, но тот успел уехать в Бразилию. Родина футболиста своих граждан не выдает, но местный суд теперь подтвердил приговор звезде.

Робиньо ни разу не признал себя виновным в деле. Вместо этого он попытался бестолково оправдаться, намекая на расистский подтекст приговора. Бразилец даже заявил, что дела против него не было бы, если бы он "был белым итальянцем".

Кто такой Робиньо

Уроженец штата Сан-Паулу, воспитанник "Сантоса". На взрослом уровне дебютировал в сезоне-2002.

Перед кампанией 2005/06 перебрался в Европу, где провел три полных сезона за "Реал". Позже защищал цвета "Манчестер Сити", "Сантоса" (дважды на правах аренды), "Милана", китайского "Гуанчжоу Эвергранд", бразильского "Атлетико Минейро", турецких "Сивасспора" и "Башакшехира". В рядах сборной Бразилии сыграл 100 матчей (28 мячей).

За годы игровой карьеры завоевал чемпионские титулы в Бразилии (дважды), Испании (дважды), Италии, Китае и Турции. С национальной командой триумфовал на Копа Америка-2007, участник ЧМ-2006 и Мундиаля-2010.

К слову, экс-защитник "Барселоны" Алвес сел в тюрьму на 4,5 года за изнасилование.

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Изнасилование