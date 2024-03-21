Экс-звезда сборной Бразилии получил внушительный срок за изнасилование

Бывший форвард бразильского "Сантоса", мадридского "Реала", английского "Манчестер Сити" и ряда других команд Робиньо признан виновным в деле о групповом изнасиловании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Marca.
40-летний бразилец приговорен к тюремному заключению. Он должен провести за решеткой 9 лет.
Робиньо принял участие в изнасиловании в одном из ночных клубов Милана еще в 2013 году. Итальянская Фемида приговорила его к 9-летнему сроку, но тот успел уехать в Бразилию. Родина футболиста своих граждан не выдает, но местный суд теперь подтвердил приговор звезде.
Робиньо ни разу не признал себя виновным в деле. Вместо этого он попытался бестолково оправдаться, намекая на расистский подтекст приговора. Бразилец даже заявил, что дела против него не было бы, если бы он "был белым итальянцем".
Уроженец штата Сан-Паулу, воспитанник "Сантоса". На взрослом уровне дебютировал в сезоне-2002.
Перед кампанией 2005/06 перебрался в Европу, где провел три полных сезона за "Реал". Позже защищал цвета "Манчестер Сити", "Сантоса" (дважды на правах аренды), "Милана", китайского "Гуанчжоу Эвергранд", бразильского "Атлетико Минейро", турецких "Сивасспора" и "Башакшехира". В рядах сборной Бразилии сыграл 100 матчей (28 мячей).
За годы игровой карьеры завоевал чемпионские титулы в Бразилии (дважды), Испании (дважды), Италии, Китае и Турции. С национальной командой триумфовал на Копа Америка-2007, участник ЧМ-2006 и Мундиаля-2010.
К слову, экс-защитник "Барселоны" Алвес сел в тюрьму на 4,5 года за изнасилование.
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