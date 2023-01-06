Экс-звезда Серии А и Премьер-лиги Виалли скончался в 58 лет

Отошел в мир иной легендарный итальянский футболист, а позже – тренер Джанлука Виалли. Он сражался с онкологическим заболеванием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky Sports .

Известный футболист, тренер и функционер скончался в лондонской клинике. 58-летний итальянец не смог во второй раз преодолеть страшный недуг.

Более четырех лет назад Виалли успешно завершил продолжающуюся целый год борьбу с раком поджелудочной железы. Весной 2020 года врачи констатировали полное выздоровление экс-форварда сборной Италии. Однако в декабре 2021-го Виалли заявил, что снова борется с онкологическим заболеванием.

Соболезнования из-за смерти итальянца выразили пять команд его игровой карьеры – "Кремонезе", генуэзская "Сампдория", туринский "Ювентус", лондонский "Челси" и сборная Италии. В национальной команде он до недавнего времени исполнял роль руководителя делегации, в том числе и на триумфальном Евро-2020.

Кто такой Джанлука Виалли

Родился в Кремоне в семье миллионера. В детстве и юности воспитывался в "Пиццигеттоне" и "Кремонезе".

На профессиональном уровне дебютировал в сезоне 1980/81 в серии С1. Следующие три сезона провел с "Кремонезе" в Серии B. Оттуда перебрался в "Сампдорию". С "блучеркьяти" завоевал Скудетто 1990/91, 3 Кубка и Суперкубок Италии, Кубок кубков 1989/90.

В течение восьми сезонов в "Сампдории" провел 328 матчей во всех турнирах, в которых забил 141 мяч. Из Генуи переехал в Турин, где четыре сезона выступал в составе "Ювентуса" (145 поединков, 53 гола). Выиграл с "бьянконери" Кубок УЕФА 1992/93, Серию А 1994/95, Лигу чемпионов 1995/96, другие трофеи.

Финальный этап карьеры Виалли связан с "Челси". В структуре "синих" пребывал в 1996-2000 гг. как футболист, играющий менеджер, менеджер. Завоевал с лондонцами 2 Кубка Англии, Кубок лиги, Кубок кубков 1997/98, Суперкубок УЕФА-1998, Суперкубок Англии-2000.

В составе сборной Италии провел 59 матчей, в которых забил 16 мячей. Бронзовый призер домашнего ЧМ-1990, участник Мундиаля-1986 и Евро-1988.