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Экс-звезда "Будивельника" погиб в 33 года: что произошло

Фото: Дрю Гордон в цветах "Будивельника" (facebook.com/BCBudivelnyk)
Автор: Антон Федорцив

Бывший форвард киевского "Будивельника" Дрю Гордон разбился в автокатастрофе в Портленде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ESPN.

Американский баскетболист стал жертвой ДТП в Орегоне. Вдовой осталась жена Анджела, а трое детей стали полусиротами.

Гордон погиб в четверг. Его преждевременную смерть подтвердил агент Келвин Эндрюс, а также пресс-служба "Денвера". Цвета "Наггетс" защищает его младший брат – Аарон.

Гордон-старший хорошо знаком украинским болельщикам. В сезоне 2021/22 он выступал за "Будивельник". Средние цифры американца в Суперлиге – 13.9 очков, 10.6 подборов и 1.9 передача. На момент остановки чемпионата из-за полномасштабного вторжения РФ он являлся лидером рейтинга эффективности (20.9).

Кто такой Дрю Гордон

Уроженец Сан-Хосе, на студенческом уровне выступал за "УКЛА Брюинз" и "Нью-Мексико Лобос". На драфте НБА-2012 не был выбран ни одной из команд.

Пытался закрепиться в "Далласе" выступлениями в Летней лиге ассоциации, но затем перебрался в Европу. Защищал цвета белградского "Партизана", итальянского "Динамо Сассари", турецкого "Банвита", французского "Шампаня", литовского "Летувос Ритас", российских "Зенита", "Автодора", "Локомотива-Кубани" и польской "Зеленой Гуры".

В сезоне 2014/15 провел 9 матчей регулярного первенства НБА за "Филадельфию". Последним клубом в карьере тяжелого форварда стал японский "Райзинг Зефир" из Фукуоки.

К слову, ранее Вембаньяма стал Новичком года НБА с редким достижением.

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