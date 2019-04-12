Екс-військовий зізнався у вбивстві словацького журналіста Куцяка

У Словаччині колишній військовий Мірослав Марчек зізнався, що стріляв у журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його наречену. Про це пише словацьке видання Aktuality.

Підозрюваними у цій справі є Марчек та троє інших осіб. Ймовірно, колишній військовий був водієм інших підозрюваних у справі.

Нагадаємо, замовнику вбивства журналіста Яна Куцяка пред'явили офіційні звинувачення. За версією слідства, мультимільйонер Маріан Кочнер віддав наказ убити Кучака через його журналістську діяльність. Нині Кочнер перебуває під вартою у зв’язку з розслідуванням економічних злочинів.

РБК-Україна писало, що 30 жовтня 2018 року суд заарештував чотирьох обвинувачених у вбивстві словацького журналіста Кучака

Раніше повідомлялося, що підозрювані у вбивстві Куцяка і його нареченої Мартіни Кушнірової відвідували будинок журналіста сім разів до вбивства.

Зазначалося, що підозрювані дали свідчення, що їх найняла колега найбагатшого бізнесмена Словаччини Маріана Кочнера.

Повідомлялося також, що замовник заплатив за вбивство Яна Куцяка мінімум 70 тис. євро. Планували вбити тільки Кучака. Його наречена виявилася випадковою жертвою.