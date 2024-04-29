Экс-тренер сборной Украины скончался после тяжелой болезни

Сердце украинского специалиста остановилось в понедельник утром. Заслуженный тренер Украины и Грузии в последние годы боролся с онкологическим заболеванием.

Фоменко ушел от активной футбольной деятельности после Евро-2016. Он почти не появлялся в публичном пространстве за последние годы. Летом прошлого года тренер признался, что проходит лечение от рака.

Фоменко-футболист был звездой "Динамо" 70-х. На позиции защитника он отыграл по 90 минут в победном финале Кубка кубков 1974/75 и битве за Суперкубок Европы. Повесил бутсы на гвоздь в 30 лет из-за травмы спины.

Кто такой Михаил Фоменко

Уроженец Сумской области, бывший футболист и тренер. Воспитанник сумского "Спартака".

На самом высоком уровне защищал цвета луганской "Зари" и киевского "Динамо". В рядах команды Валерия Лобановского трижды стал чемпионом СССР, завоевал 2 Кубка Советского Союза, обладатель Кубка кубков и Суперкубка УЕФА (1975). Серебряный призер Евро-1972 и бронзовый призер Олимпиады-1976.

Карьеру тренера начал в 1979 году в сумском "Фрунзенце". Затем работал в структуре "Динамо", тренировал черниговскую "Десну", криворожский "Кривбасс", "Гурию" из грузинского Ланчхути, багдадский "Ар-Рашид" и сборную Ирака. Вернулся в Украину в 1991-м и возглавил сумской "Автомобилист".

В 1992-1993 гг. работал с "Динамо" и привел киевлян к чемпионском дубле в сезоне 1992/93. Позже тренировал ровненский "Верес", киевский ЦСКА (дважды), харьковский "Металлист", запорожский "Металлург", симферопольскую "Таврию" и белгородский "Салют".

В декабре 2012-го возглавил сборную Украины. Вывел "сине-желтых" в плей-офф квалификации к ЧМ-2014, где национальная команда драматически проиграла Франции (2:0, 0:3). На Евро-2016 украинская сборная с Фоменко во главе финишировала последней в группе с Германией, Польшей и Северной Ирландией.