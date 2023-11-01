RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Экс-тренер "Шахтера" возглавил сборную-неудачника из Южной Америки

Фото: Антонио Карлос Заго впервые будет работать со сборной (goskagit.com)
Автор: Антон Федорцив

Бывший ассистент Мирчи Луческу в донецком "Шахтере" Антонио Карлос Заго стал главным тренером национальной команды Боливии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook Боливийской футбольной федерации.

54-летний специалист возобновил тренерскую деятельность. Он находился без работы с лета, когда покинул бразильскую "Куритибу".

Заго призван улучшить результаты Боливии. Главной задачей бразильского тренера станет выход на ЧМ-2026, который состоится в Канаде, США и Мексике. Первый матч во главе сборной тренер проведет 16 ноября против Перу.

Боливийская команда провалила старт квалификации на Мундиаль. "Зеленые" потерпели четыре поражения в четырех поединках. Боливийцы проиграли сборным Бразилии, Аргентины, Эквадора и Парагвая.

Кто такой Антонио Карлос Заго

Уроженец штата Сан-Паулу, воспитанник одноименного клуба. Больше всего матчей сыграл за "Сан-Паулу", "Палмейрас" и итальянскую "Рому". Стал чемпионом Италии с "волками" и выиграл Копа Америка-1999 со сборной Бразилии.

После завершения карьеры стал техническим директором "Коринтианса". Позже перешел на тренерскую работу. В 2013-2015 гг. был помощником Луческу в "Шахтере" и считался потенциальным наследником румына. Работал тренером на родине, в Японии и Боливии.

Наибольших успехов добился во главе "Боливара" из Ла-Паса. С боливийским грандом он триумфовал в Апертуре-2022. В свою очередь с "Брагантино" выиграл бразильскую Серию B в сезоне-2019.

 

 

К слову, ранее "Шахтер" разгромил "Викторию" по пути в полуфинал Кубка Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News