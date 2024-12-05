Экс-судье Тандыру, который насмерть сбил нацгвардейца, продлили арест

Смертельное ДТП

Напомним, 26 мая 2023 года тогда еще глава Макаровского райсуда Алексей Тандыр на одном из блокпостов в Киеве сбил насмерть военнослужащего Нацгвардии.

Как выяснилось позже, Тандыр управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. У погибшего военного осталась жена и трое детей.

После этого суд решил избрать меру пресечения для Тандыра в виде содержания под стражей. Возможности внести залог для подозреваемого не предусмотрели.

При этом 6 августа этого года Высший совет правосудия (ВСП) решил уволить Алексея Тандыра с должности судьи.

Более детально о смертельном ДТП - в материале РБК-Украина.

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