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Экс-судье Тандыру, который насмерть сбил нацгвардейца, продлили арест

Фото: Алексей Тандыр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Бывший глава Макаровского районного суда Алексей Тандыр останется под стражей еще на два месяца. Такое решение принял суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Ґрати" в Telegram.

Во время судебного заседания прокурор отмечал, что все еще сохраняются риски того, что Тандыр будет скрываться или давить на семью погибшего нацгвардейца, если его отпустят из следственного изолятора. 

В свою очередь Тандыр призвал суд изменить меру пресечения на более мягкую, чем арест. Он находится под стражей уже полтора года. Но судья не удовлетворил его просьбы и оставил бывшего главу Макаровского райсуда в СИЗО. 

 

Смертельное ДТП

Напомним, 26 мая 2023 года тогда еще глава Макаровского райсуда Алексей Тандыр на одном из блокпостов в Киеве сбил насмерть военнослужащего Нацгвардии.

Как выяснилось позже, Тандыр управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. У погибшего военного осталась жена и трое детей.

После этого суд решил избрать меру пресечения для Тандыра в виде содержания под стражей. Возможности внести залог для подозреваемого не предусмотрели.

При этом 6 августа этого года Высший совет правосудия (ВСП) решил уволить Алексея Тандыра с должности судьи.

Более детально о смертельном ДТП - в материале РБК-Украина.

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