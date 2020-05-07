Екс-президенту Франції загрожує відповідальність за сексуальні домагання - Le Monde

Екс-президента Франції Валері Жискару д'Естену загрожує відповідальність за сексуальні домагання під час інтерв'ю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Le Monde.

Як йдеться у скарзі, яка є в розпорядженні видання, 94-річний д'Естен (був президентом з 1974 по 1981 рік, - ред.) під час інтерв'ю для суспільного мовника WDR у кінці 2018 року поклав руку на сідниці 37-річної німецької журналістки Анн-Катрін Страке.

Вона подала скаргу на екс-президента Франції за сексуальне насильство, яке за законом карається позбавленням волі на два роки та штрафом в 30 тисяч євро. Зазначається, що скарга була направлена в прокуратуру Парижа.

"Наприкінці інтерв'ю Страке запитала д'Естена, не хотів би той сфотографуватися з нею, її оператором. На що той погодився, а потім, торкнувшись її талії, поклав руку на сідницю", - йдеться в повідомленні.

Страке підтвердила свої звинувачення.

"Я була дуже здивована і не схвалювала ці напади, які поставили мене в дуже незручну ситуацію, я намагалася відштовхнути руку месьє Жискара д'Естена, але не мала успіху. У мене склалося враження, що він наполягав", - заявила вона.

Журналістка впевнена, що екс-президент намагався "принизити її гідність" і збирається доводити це у відповідних органах.

Нагадаємо, раніше в США суд присяжних визнав американського продюсера Харві Вайнштейна винним за двома статтями обвинувачення - сексуальне насильство першого ступеня і зґвалтуванні третього ступеня.