Екс-президент Болівії намагалася вчинити суїцид у в'язниці
Фото: колишній в. о. президента Болівії Жанін Аньєс (twitter.com)
Колишній в. о. президента Болівії Жанін Аньєс порізала собі нижню частину лівої руки. Поліція кваліфікувала це як спробу суїциду.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.
За словами юриста, до Аньєс прийшов лікар, який і виявив її з порізами: "на лівому зап'ясті у неї три порізи, її зашили".
"Це крик про допомогу з боку колишнього президента. Вона відчуває себе дуже пригніченою", - сказав Куельяр.
Аньєс затримали в березні 2021 року. Їй пред'явили звинувачення в участі в перевороті з метою повалення екс-глави держави Ево Моралеса в 2019 році. Аньєс заперечує звинувачення, називаючи справу проти неї політичним переслідуванням.