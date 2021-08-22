Екс-президент Болівії намагалася вчинити суїцид у в'язниці

Колишній в. о. президента Болівії Жанін Аньєс порізала собі нижню частину лівої руки. Поліція кваліфікувала це як спробу суїциду.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Reuters .

За словами юриста, до Аньєс прийшов лікар, який і виявив її з порізами: "на лівому зап'ясті у неї три порізи, її зашили".

"Це крик про допомогу з боку колишнього президента. Вона відчуває себе дуже пригніченою", - сказав Куельяр.

Аньєс затримали в березні 2021 року. Їй пред'явили звинувачення в участі в перевороті з метою повалення екс-глави держави Ево Моралеса в 2019 році. Аньєс заперечує звинувачення, називаючи справу проти неї політичним переслідуванням.