У екс-прем'єра Японії в результаті замаху серцево-легенева недостатність, - BBC

У колишнього прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе серцево-легенева недостатність. Цей термін часто використовується в Японії до офіційного підтвердження смерті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

"Колишній прем'єр-міністр Абе був застрелений приблизно в 11: 30 за місцевим часом в Нарі. Один чоловік, імовірно стріляв, був узятий під варту. Стан колишнього прем'єр-міністра Абе в цей час невідомо", - повідомив журналістам головний секретар Кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно.

Колишнього прем'єр-міністра Японії без ознак життя доставили в лікарню вертольотом.

Нагадаємо, сьогодні у Нарі було скоєно замах на колишнього прем'єр-міністра Сіндзо Абе. За попередньою інформацією, у екс-прем'єра зачеплені обидва легені.

Раніше повідомлялося, що Японія ввела санкції проти Росії та Білорусі за вторгнення в Україну. У санкційний список потрапили 57 громадян Росії і шість компаній.